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Sayısal Loto sonuçları 26 Şubat: 1.2 milyon TL'lik devir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Haftanın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu. MPİ'nin 26 Şubat Çarşamba akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş ile SAyısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişinde talihliler belli oldu. Peki Sayısal Loto'nun 26 Şubat Çarşamba tarihli 1300'üncü çekilişinde hangi numaralar çıktı ve ikramiye dağılımı nasıl oldu?

Sayısal Loto sonuçları 26 Şubat: 1.2 milyon TL'lik devir

Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunlarından olan Sayısal Loto her hafta iki kere çekiliyor ve 26 Şubat Çarşamba akşamı haftanın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu. MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre bu 1300'üncü Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye talihlisi çıkmadı ve 1.2 milyon TL'lik bir devir gerçekleşti. İşte 26 Şubat Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 15, 28, 29 ve 38 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1300'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 240 bin 942 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 477 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 108 kişi 91 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 334 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? (2020) Sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? (2020) Sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
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