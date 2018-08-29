Sayısal Loto sonuçları 29 Ağustos - Milli Piyango 1144. Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak 1144. çekiliş ile belli olacak. 29 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi, canlı yayında ve noter huzurunda Ankara Balgat'ta Millli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Haftada iki kez düzenlenmeye başlanan Sayısal Loto'da bu akşama devreden ikramiye yok. Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen iki kişi, 2 milyon 123 bin liralık ikramiyeyi paylaştılar. Peki bu akşam Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Büyük ikramiye hangi şehire gidecek? Sayısal Loto yoksa devir mi edecek? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, Şans Topu çekilişi sonrasında başlayacak. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küre çalıştırılacak ve canlı yayında haftanın şanslı altı sayısı belirlenecek. Sizler de bu oyunda şansınızı denediyseniz aşağıdaki linkten saat 21.40'ta başlayacak olan çekilişi canlı olarak izleyebilir ve anında kuponunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sayısal Loto 1144. çekilişi canlı izle 29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları belirlendikten sonra sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yaklaşık olarak saat 22.00 ve sonrasında açıklanacak. Aşağıdaki linkten Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. 29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

25 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1143. Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaraları: 04 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43 Haftanın numaraları çekildikten sonra 1143. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını açıklandı. Sayısal Loto verilerine göre altı bilen iki talihli 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş kazandılar. Çekilişin talihlilerinin kuponlarını Antalya'nın Alanya ile İzmir'in Tire ilçelerinde yatırdıkları öğrenildi. 25 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 76 kişi 8 bin 112 lira 85'er kuruş, 4 bilen 5 bin 279 kişi 87 lira 65'er kuruş, 3 bilen 105 bin 150 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR 38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez