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Sayısal Loto sonuçları - 29 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

29 Eylül Sayısal Loto sonuçları için gözler akşam yapılacak 1153. çekilişte. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Sayısal Loto çekilişi için Çarşamba gününden devreden ikramiye 811.148,91 TL. Son çekilişte altı bilen olmamış ve Sayısal Loto 1. devirini yapmıştı. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 29 Eylül Sayısal Loto çekilişini canlı yayında haberimizden izleyebilirsiniz. 1153. Sayısal Loto çekilişi sonuçları anlık olarak haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları - 29 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 29 Eylül Cumartesi, geçen Çarşamba günü yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı 811 bin 148 lira. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 2 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 29 Eylül Cumartesi günü 1153. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 29 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

29 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1153. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1153. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1152. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 2 - 15 - 18 - 37 - 47 - 48

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1152. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 152'nci hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 7 bin 267 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 91 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 165 kişi 12 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 323 bin 449 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 367 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 474 bin 355 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyununa SAYISAL LOTO denir.

Sayısal Loto'da özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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