Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim: Milli Piyango 1154. Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak 1154. Sayısal Loto çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Cumartesi akşam yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmamış ve bu akşama 2 milyon 460 bin 62 lira ikramiye devir etmişti. Katılım ile 4 milyona yaklaşacak Sayısal Loto ikramiyesi için yapılacak canlı çekilişi haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişleri yapılacak. Bu yüzden Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor hep merak ediliyor. Ankara Balgat'ta yapılacak Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.40)

3 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 1154. Sayısal Loto çekilişi yapıldıktan sonra 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Haftanın şanslı 6 numarası canlı yayında belirlenecek. 21.40'da yapılacak bu çekilişten sonra gözler Sayısal Loto sonuçlarında olacak. Sayısal Loto sonuçları, aşağıdaki linkte MPİ tarafında 22.00'de yayınlanacak.