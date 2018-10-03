Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim: Milli Piyango 1154. Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak 1154. Sayısal Loto çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Cumartesi akşam yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmamış ve bu akşama 2 milyon 460 bin 62 lira ikramiye devir etmişti. Katılım ile 4 milyona yaklaşacak Sayısal Loto ikramiyesi için yapılacak canlı çekilişi haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişleri yapılacak. Bu yüzden Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor hep merak ediliyor. Ankara Balgat'ta yapılacak Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.40)
Milli Piyango İdaresi tarafından 1154. Sayısal Loto çekilişi yapıldıktan sonra 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Haftanın şanslı 6 numarası canlı yayında belirlenecek. 21.40'da yapılacak bu çekilişten sonra gözler Sayısal Loto sonuçlarında olacak. Sayısal Loto sonuçları, aşağıdaki linkte MPİ tarafında 22.00'de yayınlanacak.
3 Ekim Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız (22.00)
SAYISAL LOTO'DA ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Sayısal Loto'da son bir yıl içinde yapılan çekilişlerde çıkan sayılara bakıldığı zaman, en çok sayılar olarak 38 - 18 - 21 - 1 - 40 - 16 - 36 - 26 - 41 - 17 - 32 - 22 - 3 - 47 - 9 numaraları listenin en başında gözüküyor. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz.
SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 2 - 3 - 13 - 25 - 29 - 32
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1153. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 062 lira 48 kuruş, bir sonraki çekilişe devretti.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira altmışar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi ise 10 lira altmış beşer kuruş alacak.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyununa SAYISAL LOTO denir.
Sayısal Loto'da özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti
Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı
'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası
Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum