Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Haftanın ortasının Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekilişte devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 1.5 milyondan fazla büyük ikramiye devretti. Bu akşam da 2 milyonu aşkın bir para için çekilişte gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmayacağı merak ediliyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.40'TA

5 Eylül tarihli 1146. Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 5 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)

5 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1146. Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.