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Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 3 devirli ikramiye tek kişiye gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

6 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte çıkan numaraların hepsini birden bilmeyi başaran bir talihli 3 haftadır devreden büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. 5 milyonu aşan ikramiyenin sahibi Manisa’dan çıktı. İşte 6 Ekim tarihli Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 3 devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Son 3 çekiliştir devreden Sayısal Loto’nun 6 Ekim Cumartesi çekilişi ilgi gördü. Nitekim 6 Ekim Sayısal Loto sonuçları ile Manisa’nın Akhisar ilçesinden bir talihli 5 milyon TL’nin üzerinde bir büyük ikramiye kazandı. İşte son Sayısal Loto sonuçları....

1155. Çekilişin numaraları: 01, 05, 25, 35, 47, 48

MPİ’nin verdiği rakamlara göre son çekilişte altı bilen bir kişi 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırdığı açıklandı.

6 Ekim Sayısal Loto çekilişinde ikramiyelerin dağılıımı ise şöyle; 5 bilen 134 kişi 5 bin 746 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 362 kişi 78 lira 75'er kuruş ile 3 bilen 135 bin 613 kişi 12 lira beşer kuruş alacaklar.


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