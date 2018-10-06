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Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 5 milyon lira sahibini bekliyor! (1155. Sayısal Loto çekilişi sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 07:22 | Son Güncelleme

6 Ekim Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1155. çekilişi yapılacak. Son çekilişte Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı. Devreden ikramiye ise 3.447.810,91 TL. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 5 milyon lira sahibini bekliyor! (1155. Sayısal Loto çekilişi sonucu)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 6 Ekim Cumartesi, geçen Çarşamba günü yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı 3 milyon 447 bin 810 lira. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 5 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 6 Ekim Cumartesi günü 1155. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 6 Ekim çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

6 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1155. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1155. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 2 - 3 - 13 - 25 - 29 - 32

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1153. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 062 lira 48 kuruş, bir sonraki çekilişe devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira altmışar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi ise 10 lira altmış beşer kuruş alacak.

sayisal-loto-sonucu

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen büyük ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.

Sayısal Loto'da matematiksel olarak oynanabilir 49'da 6 toplam olasılık kombinasyonu 13.983.816 'dir. Yani 6 bilme şansı yaklaşık 14 milyonda birdir.

Sayısal Loto 6/49 oyununda;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

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