Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 5 milyon lira sahibini bekliyor! (1155. Sayısal Loto çekilişi sonucu)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 6 Ekim Cumartesi, geçen Çarşamba günü yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı 3 milyon 447 bin 810 lira. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 5 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 6 Ekim Cumartesi günü 1155. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 6 Ekim çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 6 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1155. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1155. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 2 - 3 - 13 - 25 - 29 - 32 Haftanın numaraları çekildikten sonra 1153. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 062 lira 48 kuruş, bir sonraki çekilişe devretti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira altmışar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi ise 10 lira altmış beşer kuruş alacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR