Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs: Büyük ikramiye 2 milyona yaklaştı

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs gecesi yapılan çekiliş ile belli oldu. Bir önceki çekilişte de büyük ikramiye kazanan çıkmamıştı ki bir kez daha devir gerçekleşti. 2 milyon TL’ye yakın gerçekleşen devir cumartesi günkü çekilişe katılımı artıracağı tahmin ediliyor. İşte 6 Mayıs 2020 tarihli 1318’inci Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 15, 17, 26, 31 ve 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1320. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 103 kişi 4 bin 305 lira 75'er kuruş, 4 bilen 4 bin 840 kişi 69 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 98 kişi de 10 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

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