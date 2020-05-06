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Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

6 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile ortaya çıkacak. Son sefer kimse 6 bilemediği için 742 bin TL devretmişti. Bu çekilişte de büyük ikramiyenin 1,5 milyon TL’yi bulması bekleniyor. Peki canlı Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları çekilişleri devam ediyor. Bu akşam 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki Büyük ikramiyenin 1,5 milyon TL’yi bulması beklenen devirli Sayısal Loto’da 1320. çekiliş saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar...

6 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Sayısal Loto çekilişi saat 20.45’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto numaralarını en çabuk, aşağıda linkini paylaştığımız canlı yayını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 MAYIS

Milli Piyango idaresi Sayısal Loto sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Sayısal Loto sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin alacağı ikramiye miktarlarını öğrenebilirsiniz.

6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız

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