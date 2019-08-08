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Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

7 Ağustos tarihli 1242. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve art arda dördüncü devir gerçekleşti. İşte devir miktarının 6 buçuk milyonu aştığı 7 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan birinin olmadığı görüldü. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre art arda 4. devir ile büyük ikramiye miktarı 6.5 milyon TL’yi aştı. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 7 Ağustos Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1242. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

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