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Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan canlı yayını izle: Şanslı numaralar saat kaçta belli olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

8 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Son sefer 2 kişi 6 bildiği için bu çekiliş devirli bir büyük ikramiye için yapılmayacak. Peki canlı Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan canlı yayını izle: Şanslı numaralar saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları çekilişleri devam ediyor. Bu akşam 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki Sayısal Loto’da 1312. Çekiliş saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek. İşte 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar...

8 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Sayısal Loto çekilişi saat 20.45’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto numaralarını en çabuk, aşağıda linkini paylaştığımız canlı yayını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN

Milli Piyango idaresi Sayısal Loto sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Sayısal Loto sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin alacağı ikramiye miktarlarını öğrenebilirsiniz.

8 Nisan Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız


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