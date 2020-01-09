Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

Geçtiğimiz hafta kazanılan büyük ikramiyeden sonra bu hafta Sayısal Loto çekilişi sonuçları yine şans oyunu müdavimlerinin gündeminde. Yeni bir devir serisi başlıyor mu yoksa devirsiz ikramiye mi kazanıldı? MPİ’nin ilan ettiği 8 Ocak Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen olmadı ve 1 milyon TL’yi aşan devir miktarı ile belki de yeni bir seriye başlanıldı. İşte 1286’ıncı Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Ocak tarihli 1286’ıncı Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişte çıkan ama kimseye büyük ikramiye kazandırmayan numaralar şunlar oldu:

20, 25, 28, 38, 40 ve 49

Devir miktarı ise tam olarak 1 milyon 164 bin 538 TL oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Bir önceki çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 17, 20, 41 ve 47 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

