HABER
  4. Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Haftanın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 8 Ovak tarihli çekilişte 1 milyon TL'lik devir gerçekleşti. İşte 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

Geçtiğimiz hafta kazanılan büyük ikramiyeden sonra bu hafta Sayısal Loto çekilişi sonuçları yine şans oyunu müdavimlerinin gündeminde. Yeni bir devir serisi başlıyor mu yoksa devirsiz ikramiye mi kazanıldı? MPİ’nin ilan ettiği 8 Ocak Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen olmadı ve 1 milyon TL’yi aşan devir miktarı ile belki de yeni bir seriye başlanıldı. İşte 1286’ıncı Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Ocak tarihli 1286’ıncı Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişte çıkan ama kimseye büyük ikramiye kazandırmayan numaralar şunlar oldu:

20, 25, 28, 38, 40 ve 49

Devir miktarı ise tam olarak 1 milyon 164 bin 538 TL oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Bir önceki çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 17, 20, 41 ve 47 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Boyabat’ta arkadaş cinayeti: 1 ölüBoyabat’ta arkadaş cinayeti: 1 ölü
Okulda akılalmaz olay! Öğrenciyi yerden yere vurduOkulda akılalmaz olay! Öğrenciyi yerden yere vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Peki 1. yıl hangisiydi?

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.