HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

21.11.2020 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili olarak 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Çekiliş ünlü sunucunun sunumu ile TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi!

21 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Sayısal Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Sayısal Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler pazartesi ve çarşamba günleri 21.30’da yapılıyor. Cumartesi günleri ise 21.45'te çekiliş gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu akşamki çekiliş 21.45'de gerçekleşecek.

Aynı zamanda Sayısal Loto 21 Kasım 2020 çekilişi ünlü sunucunun sunumu ile 21.45'te TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar bu çok heyecanlı çekilişi TV8 ekranlarından ya da millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse çekilişin kaydını yine aynı siteden seyredebiliyor.

21 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili ekranda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Sayısal Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar millipiyangoonline.com üzerinden ya da TV8 ekranlarından yayınlanan çekilişi canlı olarak izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.45'de başlıyor.

millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden ya da millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 19 Kasım 2020!Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 19 Kasım 2020!

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Görme yetisini tamamen kaybetti! Yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorumGörme yetisini tamamen kaybetti! Yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorum
Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı

Bakan Akar'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da intihar girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından meyhane çıktı

'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından çıktı

Görevli memura söylediği 'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı

Söylediği tek bir kelime başına dert açtı

Böbrek yetmezliği yaşayan Pınar'dan yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorum

Görme yetisini tamamen kaybetti! Yürek yakan feryat: Hayata dönmek istiyorum

Yer: Antalya! Turistler güneşin keyfini çıkardı

Güneşin keyfini çıkardılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.