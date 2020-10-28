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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 28 Ekim Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 74 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili olarak 28 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Çekiliş millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

28 Ekim Sayısal Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Sayısal Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Sayısal Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler pazartesi ve çarşamba günleri 21.30’da yapılıyor. Cumartesi günleri ise 21.45'te çekiliş gerçekleşiyor. Dolayısıyla bugünkü çekiliş 21.30'da yapılacak.

Aynı zamanda Sayısal Loto 28 Ekim 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

28 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili ekranda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Sayısal Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.30'da başlıyor.

millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.

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