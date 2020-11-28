HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

28.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili olarak 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi!

28 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Sayısal Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Sayısal Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler pazartesi ve çarşamba günleri 21.30’da yapılıyor. Cumartesi günleri ise 21.45'te çekiliş gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu akşamki çekiliş 21.45'de gerçekleşecek.

Aynı zamanda Sayısal Loto 28 Kasım 2020 çekilişi Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar bu çok heyecanlı çekilişi TV8 canlı yayınından ya da millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse çekilişin kaydını yine aynı siteden seyredebiliyor.

28 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili ekranda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Sayısal Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 üzerinden yayınlanan çekilişi canlı olarak izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.45'de başlıyor.

Canlı olarak yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden ya da millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 26 Kasım 2020!Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 26 Kasım 2020!

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştıBir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 28 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

28 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Düzce'de harita kırmızıya döndü! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Arnavutköy’de bir anda yola yığılan kadın hayatını kaybetti

Bir anda yola yığılan kadın hayatını kaybetti

Bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta başlıyor? Şu an yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Şu an yasak var mı?

Koronavirüsü yendi, gittiği markette saldırıya uğradı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın! Mustafa Terzi hayatını kaybetti

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın! Hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.