Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 17, 21, 24, 29 ve 40 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 352 bin 633 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 153 kişi 4 bin 197 lira 35'er kuruş, 4 bilen 8 bin 53 kişi 59 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 135 bin 628 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 487 bin 228 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 595 bin 462 lira 72 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 891 bin 481 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

