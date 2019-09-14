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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 23:04 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1253'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 35 bin 671 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. İşte MPİ 14 Eylül 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 12, 15, 19 ve 26 olarak belirlendi.

14 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisalloto

Sayısal Loto oyununun 1253. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 35 bin 671 lira 10'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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