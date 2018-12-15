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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 23:34 | Son Güncelleme

Şans oyunları oynayan on binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1175. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 18, 25, 29, 30, 32 ve 44 olarak belirlendi.

6. KEZ DEVRETTİ

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 282 bin 467 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 106 bin 730 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 176 bin 511 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

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