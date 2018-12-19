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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 22:41 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1176'ncı hafta çekilişi yapıldı. 19 Aralık 2018 Sayısal Loto sonuçlarına göre 7. devir geldi. İşte 19 Aralık 2018 Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti.

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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

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