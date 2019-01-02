Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 180'inci çekilişi yapıldı.

2 OCAK SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 4, 15, 29, 31 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun bin 180'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 326 bin 971 lira 38 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 54 kişi 7 bin 454 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 476 kişi 86 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 120 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 559 bin 157 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 999 bin 873 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 837 lira 99 kuruş kamuya aktarılacak.

