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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 22:27 | Son Güncelleme

Sayısal Loto 'nun 22 Aralık çekiliş sonucu belli oldu. Sayısal Loto'da 7. devirin ardından 12 milyon liraya ulaşan büyük ikramiye bir kişinin oldu. Zengin olma hayali ile vatandaşların oynamaya devam ettiği Sayısal Loto çekilişi bu hafta da yoğun ilgi gördü. İşte Milli Piyango İdaresince düzenlenen 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177'inci çekilişi yapıldı.

22 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 9, 26, 40 ve 48 olarak belirlendi.

sayisalloto

Sayısal Loto oyununun 1177'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 155 kişi 5 bin 875 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 581 kişi 80 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 773 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan kuponun Ankara'nın Mamak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 15 milyon 840 bin 998 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 263 bin 71 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 264 bin 565 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

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