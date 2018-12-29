Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı.

İŞTE 29 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi, 6 bin 114 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 6 bin 271 kişi, 78 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 15 kişi, 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 534 bin 185 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 176 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 908 bin 311 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

