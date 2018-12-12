Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları (12 Aralık) bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu hafta Sayısal Loto Çarşamba çekilişi 12 Aralık tarihine denk geldi. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşen çekilişin ardından şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte, MPİ 12 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK

Sayısal Loto 12 Aralık Çarşamba sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgata'taki binası çekiliş salonunda saat 21.45'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli oldu. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları "Sayısal Loto sonuçları ne oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İşte Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık: 36 - 47 - 45 - 48 - 25 - 33

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CUMARTESİ)

Geçtiğimiz Cumartesi yani 8 Aralık'ta yapılan çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.