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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları (12 Aralık) bilet sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 22:15 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık Çarşamba günü yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Saat 21.45'te yapılan çekilişin hemen ardından şans oyunu tutkunları "Sayısal Loto sonuçları ne oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları (12 Aralık) bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu hafta Sayısal Loto Çarşamba çekilişi 12 Aralık tarihine denk geldi. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşen çekilişin ardından şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte, MPİ 12 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK

Sayısal Loto 12 Aralık Çarşamba sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgata'taki binası çekiliş salonunda saat 21.45'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli oldu. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları "Sayısal Loto sonuçları ne oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İşte Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık: 36 - 47 - 45 - 48 - 25 - 33

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CUMARTESİ)

Geçtiğimiz Cumartesi yani 8 Aralık'ta yapılan çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir
5 bilen kişi sayısı : 102
4 bilen kişi sayısı : 7.101
3 bilen kişi sayısı : 138.689

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.536.351,79 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.579,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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