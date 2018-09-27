Sayısal Loto sonuçları son dakika! 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1152. çekiliş ile belli oldu. Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamı yapılan çekilişleri, Cumartesi gününkü kadar ilgi çekmiyor. Bu yüzden katılımın fazla olmadığı Sayısal Loto'da ikramiye yüksek olmuyor. Dün akşam Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 811 bin 148 lira Cumartesi akşamına devretti. Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan kazandıran sayıları ve ikramiye dağılımı haberimizde.

26 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1152. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 2 - 15 - 18 - 37 - 47 - 48

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1152. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 152'nci hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 7 bin 267 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 91 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 165 kişi 12 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 323 bin 449 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.