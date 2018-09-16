Sayısal Loto'da 6 bilen 2 kişiden 1'i Bozüyük'ten

Soner ÇELİK/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi'nce dün yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 kişiden 1'inin, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden olduğu belirlendi. Sayısal Loto kuponun yatırıldığı Bozüyük'teki bayi çalışanları, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi. 6 bilen talihli, 3 milyon 677 bin 658 lira 85 kuruş alacak.

Milli Piyango İdaresi'nin Sayısal Loto çekilişi, dün yapıldı. Çekilişte 4, 20, 25, 30, 43, 44 numaralar çıktı. 2 bilen 6 kişiden 1'inin kuponlarını Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, diğerinin de Edirne'nin Keşan ilçesindeki bayiden yatırdığı belirlendi. Çekilişte 6 bilen 2 kişi başına 3 milyon 677 bin 658 lira 85 kuruş, 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20 kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85 kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lire 25 kuruş ikramiye kazandı.

Bozüyüklü talihlinin sayısal lotoyu Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'ndeki Aladağ loto bayisinden oynandığı belirlendi. Bayi çalışanı Kemal Kuruoğlu, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, "Sayısal Loto'da büyük ikramiye bayimizden çıkmıştır. Bozüyük'e ilk defa bu kadar büyük ikramiye bizim bayimizden verildi. Çıkan arkadaşa hayırlı olmasını diler, mutluluklar dilerim. Diyecek hiçbir şey yok. Şans demek ki Bozüyük'e de çıkıyormuş. Bozüyük'ten vermenin gururu ile bayimiz olarak ona başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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