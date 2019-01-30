Sayısal Loto’da büyük ikramiye Giresun ve Muğla’ya vurdu

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her Çarşamba ile Cumartesi günü çekilen ve son iki haftadır devreden ‘Sayısal Loto’nun bu haftaki şanslı sayıları Giresun ve Muğla illerine çıktı.

Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ise aynı gün açıklanıyor. 19 Ocak 2019 günü yapılan çekilişin açıklanan sonuçlarına göre 8,20,24,25,28,37 sayılarını bilen talihlilerin ise Giresun’un Keşap ilçesinde ve Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan iki vatandaşa çıktığı kurumun resmi sitesinde duyuruldu.

Kurumdan yapılan duyuruda ise kişi başına 2 milyon 486 bin 302 lira 10 kuruş büyük ikramiye kazanıldığı açıklandı.

