SAYISAL TABAN PUANLARI 2022! Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sayısal taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda aday, Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
Sayısal taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:
Aşağıdaki tabloya yer alan sayısal bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.
Aşağıdaki tabloya yer alan sayısal bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yapay Zeka Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği - (Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Diş Hekimliği - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
|4 YILLIK
|Uçak Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Havacılık ve Uzay Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yazılım Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kimya Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kimya - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uzay Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uluslararası Tıp - (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi)
|4 YILLIK
|İşletme Mühendisliği - (İşletme Fakültesi)
|4 YILLIK
|Elektrik Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Mimarlık - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Matematik Mühendisliği - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|İnşaat Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Eczacılık - (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
|4 YILLIK
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|Dijital Oyun Tasarımı - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Mekatronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyomedikal Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Mühendislik Programları - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Matematik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Enerji Sistemleri Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği - (Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fizik Mühendisliği - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyoloji - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Genetik ve Biyomühendislik - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|İstatistik - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Endüstriyel Tasarım - (Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tıp Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Veterinerlik - (Veteriner Fakültesi (İngilizce))
|4 YILLIK
|Dil ve Konuşma Terapisi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tekstil Mühendisliği - (Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi)
|4 YILLIK
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları - (Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Moleküler Biyoteknoloji - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gıda Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fizik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - (Denizcilik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yazılım Geliştirme - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Beslenme ve Diyetetik - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çevre Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Hemşirelik - (Hemşirelik Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi - (Ticari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği - (Denizcilik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Maden Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kimya Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|İç Mimarlık - (Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyomühendislik - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Jeoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Enerji Bilimi ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği - (Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Adli Bilimler - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Şehir ve Bölge Planlama - (Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fen Bilgisi Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Meteoroloji Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Nükleer Enerji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Geomatik Mühendisliği - (İnşaat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Otomotiv Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uçak Elektrik ve Elektroniği - (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Biyokimya - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Peyzaj Mimarlığı - (Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Ergoterapi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Enerji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilgisayar Bilimleri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Jeofizik Mühendisliği - (Maden Fakültesi)
|4 YILLIK
|Ebelik - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Cevher Hazırlama Mühendisliği - (Maden Fakültesi)
|4 YILLIK
|Odyoloji - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bitki Koruma - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)
|4 YILLIK
|Harita Mühendisliği - (İnşaat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uçak Bakım ve Onarım - (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Biyoloji Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Perfüzyon - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyoenformatik ve Genetik - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gemi ve Yat Tasarımı - (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Ortez ve Protez - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Adli Bilişim Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uzay ve Uydu Mühendisliği - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Fotonik - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bahçe Bitkileri - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İmalat Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)
|4 YILLIK
|Astronomi ve Uzay Bilimleri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Orman Mühendisliği - (Orman Fakültesi)
|4 YILLIK
|Aktüerya Bilimleri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarla Bitkileri - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyosistem Mühendisliği - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Su Bilimleri ve Mühendisliği - (Su Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarımsal Genetik Mühendisliği - (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Orman Endüstrisi Mühendisliği - (Orman Fakültesi)
|4 YILLIK
|Ziraat Mühendisliği Programları - (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)
|4 YILLIK
|Biyoteknoloji - (Fen Fakültesi)
|4 YILLIK
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği - (Deniz Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Basım Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Bitkisel Üretim ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Deri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gerontoloji - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gıda Teknolojisi - (Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Hayvansal Üretim ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Hidrojeoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
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|Nanobilim ve Nanoteknoloji - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Nanoteknoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Optik ve Akustik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Polimer Malzeme Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Raylı Sistemler Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|4 YILLIK
|Su Ürünleri Mühendisliği - (Su Ürünleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Süt Teknolojisi - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarımsal Biyoteknoloji - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarımsal Yapılar ve Sulama - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tohum Bilimi ve Teknolojisi - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tütün Eksperliği - (Tütün Eksperliği Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi - (Orman Fakültesi)
|4 YILLIK
|Zootekni - (Ziraat Fakültesi)
|4 YILLIK
Sayısal bölümler taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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