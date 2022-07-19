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  4. SAYISAL TABAN PUANLARI 2022! Sayısal puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

SAYISAL TABAN PUANLARI 2022! Sayısal puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

19.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayısal taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından kılavuzun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. İşte Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL TABAN PUANLARI 2022! Sayısal puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

Sayısal taban puanları, ÖSYM'nin web sitesinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal puanıyla (MF) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

SAYISAL TABAN PUANLARI 2022

Sayısal taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

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Aşağıdaki tabloya yer alan sayısal bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.

Sayısal Bölümler Taban Puanları

Aşağıdaki tabloya yer alan sayısal bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.

Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  4 YILLIK
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Matematik - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Fizik - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Yapay Zeka Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği - (Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi)  4 YILLIK
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)  4 YILLIK
Diş Hekimliği - (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))  4 YILLIK
Uçak Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
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Havacılık ve Uzay Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Yazılım Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Kimya Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Kimya - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)  4 YILLIK
Uzay Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Uluslararası Tıp - (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi)  4 YILLIK
İşletme Mühendisliği - (İşletme Fakültesi)  4 YILLIK
Elektrik Mühendisliği - (Elektrik-Elektronik Fakültesi)  4 YILLIK
Mimarlık - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Matematik Mühendisliği - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
İnşaat Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Eczacılık - (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))  4 YILLIK
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Dijital Oyun Tasarımı - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Mekatronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Biyomedikal Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Mühendislik Programları - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Matematik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Enerji Sistemleri Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği - (Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Fizik Mühendisliği - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Biyoloji - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Genetik ve Biyomühendislik - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
İstatistik - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Endüstriyel Tasarım - (Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Tıp Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
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Veterinerlik - (Veteriner Fakültesi (İngilizce))  4 YILLIK
Dil ve Konuşma Terapisi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Tekstil Mühendisliği - (Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi)  4 YILLIK
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları - (Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Moleküler Biyoteknoloji - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Gıda Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Fizik Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - (Denizcilik Fakültesi)  4 YILLIK
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - (Eğitim Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Yazılım Geliştirme - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  4 YILLIK
Beslenme ve Diyetetik - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Çevre Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Hemşirelik - (Hemşirelik Fakültesi)  4 YILLIK
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Bilgi Güvenliği Teknolojisi - (Ticari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Havacılık Elektrik ve Elektroniği - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği - (Denizcilik Fakültesi)  4 YILLIK
Maden Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Kimya Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
İç Mimarlık - (Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Biyomühendislik - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Jeoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Uçak Gövde ve Motor Bakımı - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Enerji Bilimi ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği - (Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Bilişim Sistemleri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
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Adli Bilimler - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Şehir ve Bölge Planlama - (Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Fen Bilgisi Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Meteoroloji Mühendisliği - (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Nükleer Enerji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Geomatik Mühendisliği - (İnşaat Fakültesi)  4 YILLIK
Otomotiv Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Uçak Elektrik ve Elektroniği - (Sivil Havacılık Yüksekokulu)  4 YILLIK
Biyokimya - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Peyzaj Mimarlığı - (Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Ergoterapi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Enerji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Bilgisayar Bilimleri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
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Jeofizik Mühendisliği - (Maden Fakültesi)  4 YILLIK
Ebelik - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Cevher Hazırlama Mühendisliği - (Maden Fakültesi)  4 YILLIK
Odyoloji - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Bitki Koruma - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)  4 YILLIK
Harita Mühendisliği - (İnşaat Fakültesi)  4 YILLIK
Uçak Bakım ve Onarım - (Sivil Havacılık Yüksekokulu)  4 YILLIK
Biyoloji Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Perfüzyon - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Biyoenformatik ve Genetik - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Gemi ve Yat Tasarımı - (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Ortez ve Protez - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Adli Bilişim Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)  4 YILLIK
Uzay ve Uydu Mühendisliği - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotonik - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Bahçe Bitkileri - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
İmalat Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)  4 YILLIK
Astronomi ve Uzay Bilimleri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Orman Mühendisliği - (Orman Fakültesi)  4 YILLIK
Aktüerya Bilimleri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Tarla Bitkileri - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Acil Yardım ve Afet Yönetimi - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
İş Sağlığı ve Güvenliği - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Biyosistem Mühendisliği - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Su Bilimleri ve Mühendisliği - (Su Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Tarımsal Genetik Mühendisliği - (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)  4 YILLIK
Orman Endüstrisi Mühendisliği - (Orman Fakültesi)  4 YILLIK
Ziraat Mühendisliği Programları - (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği - (Teknoloji Fakültesi)  4 YILLIK
Biyoteknoloji - (Fen Fakültesi)  4 YILLIK
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği - (Deniz Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Basım Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  4 YILLIK
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Deri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Gerontoloji - (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Gıda Teknolojisi - (Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri - (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Hidrojeoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
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Nanobilim ve Nanoteknoloji - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Nanoteknoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Optik ve Akustik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Polimer Malzeme Mühendisliği - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Raylı Sistemler Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  4 YILLIK
Su Ürünleri Mühendisliği - (Su Ürünleri Fakültesi)  4 YILLIK
Süt Teknolojisi - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Tarımsal Biyoteknoloji - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Tarımsal Yapılar ve Sulama - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Tohum Bilimi ve Teknolojisi - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK
Tütün Eksperliği - (Tütün Eksperliği Yüksekokulu)  4 YILLIK
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi - (Orman Fakültesi)  4 YILLIK
Zootekni - (Ziraat Fakültesi)  4 YILLIK

Sayısal bölümler taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS Tercihleri Ne Zaman?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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Milyonların gözü orada! O bölümler...Milyonların gözü orada! O bölümler...
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