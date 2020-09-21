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Sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırlıyor! Sigara içen baba adayı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Sigara dumanının pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için de çok önemli sorunlara yol açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, "Bebek ve çocukların yanında sigara içmek, çocuklarda 'hırıltılı solunum' riskini 3 kat artırıyor. Gebelikte sigara dumanına maruz kalan anne adaylarının bebeklerinde astım görülme riski de çok yüksek" diye konuştu.

Sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırlıyor! Sigara içen baba adayı...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, anne karnında sigara dumanına maruz kalan bebeklerin çok önemli sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sigara konusunda babaların da, anneler kadar sorumlu davranmaları gerektiğini vurgulayan Taçyıldız, şunları söyledi: "Gebelik öncesi dönemde sigara içen baba adayının doğacak bebeğinde, 'çocukluk çağı lösemi' hastalığı, yani kan kanserinin görülme riski 4 kat artıyor. Lösemi ve beyin tümörlerinin yanında, gebelik öncesi dönemde sigara içen baba adayının bebeğinde lenf bezi kanseri yani lenfomanın görülme riski de 2 kat artıyor. Sigara kullanımı insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırlıyor. Sigara, içerisinde bulunan nikotin ile bağımlılık oluşturuyor. Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar.

İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle, tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor. Anne adaylarının gebelikleri sırasında ya da sonrasında içtikleri sigaranın dumanına maruz kalan bebeklerinde lösemi, lenfoma veya beyin tümörü görülme oranı oldukça yüksek. Lütfen hem kendi sağlığımız, hem ailemiz, hem bebeklerimiz, hem de çocuklarımız için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım."

(iHA)

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