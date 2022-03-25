Sayısız kullanım alanı ve faydasıyla doğal bir mucize olan Hindistan cevizi yağının kullanıcı yorumları

Yıllar önce kim ne amaçla keşfetti bilemiyoruz ama kullanılmaya başlandığı günden itibaren Hindistan cevizi yağı hepimizin gözdesi hâline geldi. Ciltte ve saçta yarattığı ipeksi yumuşaklık, kaşık kaşık yeme isteği uyandıran aroması bizi daima etkisi altına alıyor. Küçücük ama sert bir dış kabuğa sahip tropikal meyvenin içinde saklı olan hazine artık evimizin bir numaralı ürünü. İşte detaylarıyla Hindistan cevizi yağı!

Wefood Hindistan Cevizi Yağı

Wefood Hindistan Cevizi Yağı'nın özellikleri

Wefood Hindistan Cevizi Yağı tamamen organik bir nem desteği. %100 Hindistan cevizinden üretilen Wefood Hindistan Cevizi Yağı tropik bölgede GDO'lu tohum ve tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilen Hindistan cevizi meyvesinin beyaz iç kısmından elde edilir. Uluslararası organik sertifikaya sahip, soğuk sıkım yöntemiyle üretilen yağ, ısıl işleme maruz kalmadığı için yağın aktif bileşenleri zarar görmeden paketlenir. Glütensiz yapısının korunması için çapraz bulaşma riskini önlemek amacıyla ayrı hatlarda üretim işlemi gerçekleştirilir.

Wefood Hindistan Cevizi Yağı'nın faydaları

Lif ve protein deposu Hindistan cevizi yağı cilt, saç ve mide gibi birçok alanda çok etkili bir ürün. Bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürdüğünüzde durulamaya ihtiyaç duymayacağınız bir cilt bakım kremi görevi görür. Cildinizin yanı sıra saçınız için gerekli nemi de sağlar. Saçlarınıza uyguladığınızda özellikle mat, bakımsız ve kırık uçlara sahip saçlarda etkisini ilk kullanımdan itibaren fark edebilirsiniz. Saçlarınız daha yumuşak, ipeksi ve mis gibi bir kokuya sahip olur. Soğuk havalarda cildiniz çok mu kuruyor ya da çatlamalar mı yapıyor? Yüzünüz ve elleriniz gibi soğuk havaya direkt maruz kalan bölgeleri dış etkilere karşı korur. Rutin cilt bakımınızı yaparken cildinizi sıkıştırdığını ve kırışıklıkların azaldığını görebilirsiniz. Cildinizin yağ dengesini düzenleyerek akne ve sivilce oluşumunu önlemeye yardım eder. Himalaya tuzu ile karıştırdığınızda doğal bir peeling elde edebilirsiniz. Ayrıca tırnak ve tırnak etlerinizin ihtiyaç duyduğu bakım için Wefood Hindistan Cevizi Yağı yeterli olur. Gebelik sırasında oluşan çatlak tedavisinde doğal bir çözüm arıyorsanız Wefood Hindistan Cevizi Yağı sizinle. Düzenli olarak kullanıldığında etkisini görebilirsiniz. Tıraş sonrasında cildinizin yatışması için losyon yerine Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Dövme yaptırdıktan sonra düzenli olarak o bölgeye nem takviyesi yapmak gerekir. Kullanacağınız Hindistan cevizi yağı sayesinde dövme yapılan bölgeye de gereken nemi vermiş olursunuz. Eğer cilt lekelerinden şikâyetçiyseniz Hindistan cevizi yağı cilt lekeleri kullananlara kulak vermelisiniz. Ürünü ısıttıktan sonra 10 dakika masajla lekeli bölgeye yedirerek kısa sürede lekelerden kurtulabilirsiniz. Yemek yaparken kullandığınız yağlara eklerseniz yemeklerinize aroma ve tat verir. Ayrıca yemek sonrası oluşacak şişkinliği de önler. Kahve içmeyi çok seviyor ama hep aynı tatlar olsun istemiyorsanız Hindistan cevizi yağı ekleyeceğiniz kahve, hiç beklemediğiniz kadar güzel olacak!

Wefood Hindistan Cevizi Yağı'nı kullananların yorumları

Wefood Hindistan Cevizi Yağı sofraların vazgeçilmez yağı olarak tanımlansa da yemeklerin yanında cilt bakımı için kullananların sayısı oldukça fazla. Özellikle atopik ciltler, soğuktan kuruyan, çatlayan ve egzama sorunu ile başı dertte olanların organik çözümü olarak görülüyor. Kullanıcılar bahsettikleri cilt sorunları için Wefood Hindistan Cevizi Yağı'nı kullandıklarında ciltlerinde herhangi bir yanma ve sorun olmadığını belirtiyor. Wefood Hindistan Cevizi Yağı'nın ciltlerine iyi baktığını ve cildi iyileştirici özelliği olduğunu söylüyor. Wefood Hindistan Cevizi Yağı kullanıcıları ürünün paketlenip kargoya verilmesi ve kendilerine ulaşmasına kadar bütün aşamalarda teknik desteğin ilgisinden de oldukça memnun.

Wefood Hindistan Cevizi Yağı'na alternatif ürünler

1. Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı

Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı doğal içerikli bir ürün. Kullanma talimatları ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde yer alır. Soğuk sıkım üretilmesi Hindistan cevizi yağının yapısının bozulmamasını sağlar. Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı kullananlar ürünü soğuk sıkım ve organik olduğu için daha çok tercih ettiklerini belirtiyor. Yağı saçlara maske olarak kullanımının yanı sıra kahvelere aroma vermek için de tercih edebilirsiniz.

2. Procsin Hindistan Cevizi Yağı

Procsin Hindistan Cevizi Yağı %100 organik olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi yağını kullananlar saç ve cilt bakımına ekleyebilecekleri gibi ağız sağlığı için gargara olarak da tercih edilebilir. Saçlarda yıkama öncesi veya sonrası kullanıldığında saçı besler. Makyajı silmek için Hindistan cevizi yağını kullananlar ise ürünün ciltlerinde bıraktığı nem ve yumuşaklıktan oldukça memnun. Denemeye ne dersiniz?

3. Güzel Gıda Hindistan Cevizi Yağı

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Güzel Gıda Organik Hindistan Cevizi Yağı helal sertifikalı ve glüten içermez. Ayrıca vegan ve vejetaryen kullanıma da uygun. Kahvenize aroma vermek için kullanabilirsiniz. Organik Hindistan cevizi yağını kullananlar özellikle vücutlarında bıraktığı ipeksi hissi çok beğeniyor. El kremi olarak kullanılabilen yağ, hamilelik döneminde düzenli kullanılırsa çatlak görünümü en aza indiriyor. Göz çevresine Hindistan cevizi yağı kullananlarsa düzenli kullanımda kaz ayaklarının azaldığını belirtiyor.

4. Avofarm Hindistan Cevizi Yağı

Sri Lanka'dan toplanan Hindistan cevizleriyle, soğuk sıkım yöntemiyle üretilen Avofarm Hindistan Cevizi Yağı, cilt ve saç bakımı, yemek gibi birçok alanda kullanılır. Dilerseniz bir tatlı kaşığı toz şekerle karıştırarak etkili bir peeling elde edebilirsiniz. Kurabiye, pilav gibi yiyeceklerde aroma ve lezzet katması için kullanılan Hindistan cevizi yağı ısındığında özelliğini kaybetmediğinden oldukça sağlıklı. Hindistan cevizi yağı saça kullananlar için de doğru bir tercih.

5. Monoville Hindistan Cevizi Yağı

Monoville'in soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında sıvı hâldeyken soğutulduğunda katı bir form kazanır. Hindistan cevizi yağı zayıflamada kullananlar tarafından tercih edilebilir. Ürünün raf ömrü, serin, kuru ve direkt güneşe maruz kalmadığı takdirde 2 yıl. Sentetik, kimyasal içerik barındırmayan, %100 doğal ve saf ürünü hem yemeklerinizde hem bakım rutininizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

6. Kadir Çakır Yöreden Mutfağa Hindistan Cevizi Yağı

Kadir Çakır Yöreden Mutfağa Hindistan Cevizi Yağı, kirpiklere Hindistan cevizi yağı kullananların tercih edebileceği bir ürün. Kirpiğin yanı sıra kaş, saç ve cilt bakımında da kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı yüze kullananlar yorumlarında ciltlerinde bıraktığı yumuşaklığı beğendiğini ifade ediyor. Soğuk sıkım hazırlanan ürün, 210 ml cam kavanozla gelir. Saç ve cilt bakımınızın vazgeçilmezi olacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

7. Shiffa Hindistan Cevizi Yağı

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Shiffa Hindistan Cevizi Yağı soğuk pres yöntemiyle elde edildiği için besin değerini kaybetmez. Organik Hindistan cevizi yağı kullananların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği ürün, saç bakımından kahvelere kadar birçok alanda size eşlik eder. Büyük boy olduğu için uzun süre kullanma imkânı sunar. Herhangi bir renklendirici ve zararlı içerik bulunmayan ürünü bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz!