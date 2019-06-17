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Sayıştay: 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır.

Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir" denildi.

Sayıştay Başkanlığı'nca geçen 23 Mayıs tarihinde yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilerek, 2014 ve 2019 yılının karşılaştırılıp, bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren haberlere yer verildiği bildirildi. Bunların maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır. Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağının tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır. Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir. Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA, (DHA)

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