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Sayıştay'a üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 01:38 | Son Güncelleme

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay'a üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurul'unda 9 Haziran'da yapılan gizli oylamada Hasan Karaman, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter Sayıştay üyeliğine seçilmişti. (AA)

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