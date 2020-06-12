Sayıştay'a üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurul'unda 9 Haziran'da yap\u0131lan gizli oylamada Hasan Karaman, Ahmet Av\u015far, Murat Ayg\u00fcn, Mahmut Kocame\u015fe ve Meltem Y\u0131lmaz Y\u00f6nter Say\u0131\u015ftay \u00fcyeli\u011fine se\u00e7ilmi\u015fti. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Tesad\u00fcf\u00fcn b\u00f6ylesi! Asfalt\u0131n alt\u0131ndan tarih f\u0131\u015fk\u0131rd\u0131Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca'dan 'tehlikeli sosyal mesafeler' payla\u015f\u0131m\u01312020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131