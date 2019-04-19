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Sayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş, Türk Sayıştayı olarak uluslararası camiada yetkin rol almak istediklerini belirterek “Kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetim gerekli ve önemlidir.

Sayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmek

Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş, Türk Sayıştayı olarak uluslararası camiada yetkin rol almak istediklerini belirterek “Kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetim gerekli ve önemlidir. Amacımız denetimi herkese yayabilmek” dedi.

2’nci Uluslararası İşletme Ekonomisi ve Pazarlama Kongresi IBEMS (International Business Economics and Marketing Society), Sayıştay Başkanlığı, Maltepe Üniversitesi ve Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu ortaklığıyla Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre, ‘Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar’ paneli ile başladı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Belediyeler Birliği, Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Vergi Denetim Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kamu kuruluşu ve meslek örgütünün katıldığı IBEMS’te eş zamanlı oturumlarla 14 farklı ülkeden 100’ün üzerinde tebliğ sunuldu.

“DENETİM GEREKLİ VE ÖNEMLİDİR”

Kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetimin gerekli ve önemli olduğuna dikkat çeken Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, “Kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetim gerekli ve önemlidir. Piyasada bağımsız denetim yapan denetçilerin ve diğer ülkelerden gelen Sayıştay temsilcilerinin de ortak derdi; denetimi herkese yayabilmek. Önümüzdeki süreçte denetimle ilgili olarak daha fazla bilgiyi kamu idarelerinin ve sayıştay raporlarıyla daha fazla bilgi sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“TÜRK SAYIŞTAYI OLARAK GÜÇLÜ VE ETKİN ROLE SAHİBİZ”

Türk Sayıştayının güçlü ve uluslararası camialarda etkin role sahip olduğunu belirten Seyit Ahmet Baş, “İkili ziyaretlerde Avrupa Sayıştaylar Birliğinin Yönetim Kurulunda bütün ülkelerin seviyelerini görme ve daha iyi kavrama imkanımız oluyor. Uluslararası Sayıştaylar Birliği’nin ortaya koyduğu kuralları uygulama bağlamında biz en üst seviyelerdeyiz. Avrupa Birliği’nde güçlü Sayıştaylar arasında Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye gelir. Dolayısıyla diğer ülkeler bizden çok şey bekliyor. Bu anlamda, geçtiğimiz süreçte pek çok uluslararası etkinlik düzenledik. Türk Sayıştayı olarak güçlüyüz ve uluslararası camialarda etkin role sahibiz” ifadelerini kullandı.

“YASAL DÜZENLEMELERİN SÜREKLİ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR”

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ikincisi yapılan kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklarımızın da katıldığı geniş çaplı bir konferans düzenledik. İnsanlar arasındaki ilişkiler çoğullaştıkça, farklılaştıkça insan hareketliliği arttıkça, yasal düzenlemelerin sürekli olarak güncellenmesi de gerekiyor. İnsan ilişkilerinin bu kadar artması zorlukları da beraberinde getiriyor. İhtiyaçlar artıyor, bütün bu ihtiyaçlar çerçevesinde ‘Yenilikler ne olabilir?’, ‘Neler ortaya konulabilir?’, ‘Denetim ne denli önemli?’ gibi soruların üzerinde ayrıntılı olarak uzman görüşleri oluşturulacak ve buradan çıkacak olan raporlar da dünya kamuoyuna duyurulacak” ifadelerini kullandı.

“DENETİM KORKULAN BİR ŞEY OLMAKTAN ÇIKACAK”

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğunun Başkanı ve kongrenin de başkanı olan Prof. Dr. Tülin Durukan, sayıştay denetiminin son yıllarda dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, “Artık kaynaklar daraldı, denetim kaynak israfının önlenmesi konusunda önemli bir fonksiyon taşıyor. Toplum kendini denetleyebildiği zaman, hesap verebilirlik noktasında şeffaflık söz konusu olduğu zaman o toplumda kaynak israfı olmayacaktır. Kaynakların doğru kullanılması, israf edilmemesi ve israf edilmeyen her kuruşun yatırıma yönlenmesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki yatırım yapıldıkça istihdam problemleri ortadan kalkacak. Bu sorunu çözdüğümüz zaman hem devletimizin eli rahatlayacak hem de vatandaşımızın refahı artacak. Denetim korkulan bir şey olmaktan çıkacak” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Sayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmekSayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmek

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