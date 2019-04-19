Sayıştay Başkanı: Amacımız denetimi herkese yayabilmek

2’nci Uluslararası İşletme Ekonomisi ve Pazarlama Kongresi IBEMS (International Business Economics and Marketing Society), Sayıştay Başkanlığı, Maltepe Üniversitesi ve Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu ortaklığıyla Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre, ‘Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar’ paneli ile başladı.

“DENETİM GEREKLİ VE ÖNEMLİDİR”

Kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetimin gerekli ve önemli olduğuna dikkat çeken Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, “Kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ve kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetim gerekli ve önemlidir. Piyasada bağımsız denetim yapan denetçilerin ve diğer ülkelerden gelen Sayıştay temsilcilerinin de ortak derdi; denetimi herkese yayabilmek. Önümüzdeki süreçte denetimle ilgili olarak daha fazla bilgiyi kamu idarelerinin ve sayıştay raporlarıyla daha fazla bilgi sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“TÜRK SAYIŞTAYI OLARAK GÜÇLÜ VE ETKİN ROLE SAHİBİZ”

Türk Sayıştayının güçlü ve uluslararası camialarda etkin role sahip olduğunu belirten Seyit Ahmet Baş, “İkili ziyaretlerde Avrupa Sayıştaylar Birliğinin Yönetim Kurulunda bütün ülkelerin seviyelerini görme ve daha iyi kavrama imkanımız oluyor. Uluslararası Sayıştaylar Birliği’nin ortaya koyduğu kuralları uygulama bağlamında biz en üst seviyelerdeyiz. Avrupa Birliği’nde güçlü Sayıştaylar arasında Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye gelir. Dolayısıyla diğer ülkeler bizden çok şey bekliyor. Bu anlamda, geçtiğimiz süreçte pek çok uluslararası etkinlik düzenledik. Türk Sayıştayı olarak güçlüyüz ve uluslararası camialarda etkin role sahibiz” ifadelerini kullandı.