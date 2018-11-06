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Sayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer dersi verdi.

Sayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer dersi verdi. Baş, öğrencileri Sayıştay’ın geçmişi ve görevleri hakkında da bilgilendirdi.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği’nin organize ettiği ‘Muhasebe-denetim mesleği geçmişi, bugünü ve kariyer planlaması’ konulu konferansın konuğu Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu. Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Mustafa Eryaşa, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan konferans öncesi Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Özdemir’e 1862 yılında kurulan kurumun ilk logosunun yer aldığı bir plaket hediye etti. Rektör Özdemir ve dernek başkanı Eryaşa da Baş’a teşekkür plaketi takdim etti.
‘OSMANLICA BİR DİL DEĞİLDİR’
Konuşmasına İstiklal Marşı’nın orijinal halinin yazılı olduğu Osmanlıca tabelayı göstererek başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Osmanlıca olarak bilinen yazım tarzının bir dil olmadığını söyledi. Gösterdiği tabelanın İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy’un yazımı olduğu ve yazmış olduğu haliyle yer aldığını anlatan Baş, “Arkadaşlarımdan özellikle İstiklal Marşı’nı orjinalinden okumalarını öneriyorum. Osmanlıca diyoruz. Osmanlıca bilenler vardır aranızda. İlber Ortaylı hocamız Osmanlıca diye bir dil olmadığını söyledi. Osmanlıca denilince sanki yabancı bir dilden bahsedermiş gibi oluyor. Ama Osmanlı zamanında da Osmanlıca denmiyordu, Türkçe şeklinde belirtiliyordu. Buna eski Türkçe demek lazım. Eski Türkçe'yle yazılmış halidir bu İstiklal Marşı” dedi.
Konuşması sonunda öğrencilerle sohbet eden Baş, özellikle muhasebe okuyan öğrencilere kariyer planlamaları hakkında öneriler sundu.

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Sayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersiSayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersiSayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersiSayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersi

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