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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:43 | Son Güncelleme

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği Konferansı"na katıldı.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Baş, öğrencilere ve öğretim üyelerine Sayıştay tarihi, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi ile alanda kariyer yapmanın inceliklerini hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konferans sonunda Baş'a seramikten yapılmış biblo hediye etti.

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