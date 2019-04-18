Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı" giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27-28 Nisan tarihlerinde uygulanacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı'na kayıtlı adayların, sınava girecekleri adresler belli oldu.

Adaylar, kendi bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr "adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusunda, sınavın 27 Nisan'da uygulanacak 1. oturumunda, adayların Hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, Maliye sınavı için saat 14.30'dan sonra, 28 Nisan'da uygulanacak 2. oturumda ise İktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

