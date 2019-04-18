HABER

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adaylar giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr "adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı" giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27-28 Nisan tarihlerinde uygulanacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı'na kayıtlı adayların, sınava girecekleri adresler belli oldu.

Adaylar, kendi bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr "adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusunda, sınavın 27 Nisan'da uygulanacak 1. oturumunda, adayların Hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, Maliye sınavı için saat 14.30'dan sonra, 28 Nisan'da uygulanacak 2. oturumda ise İktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Sanayinin kalbi Kocaeli’de başlatılan proje gelecek kuşaklara temiz bir ülke bırakacakSanayinin kalbi Kocaeli’de başlatılan proje gelecek kuşaklara temiz bir ülke bırakacak
Dikkat arttı, iş kazalarında azalma varDikkat arttı, iş kazalarında azalma var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Y Giriş Belgeleri ösym

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.