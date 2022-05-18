Sayıştay Eleme Sınavı tarihi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'den sınava ilişkin beklenen açıklama geldi. Birçok kişi internette; Sayıştay Eleme Sınavı 2022 ne zaman? 2022 Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ve detaylar haberimizde...

SAYIŞTAY ELEME SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na ilişkin beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) tarafından yapıldı.

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 02 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı için başvurular 18 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden ya da ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da başvuruda bulunabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Sayıştay Eleme kılavuzunda bulunuyor.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU EKRANI

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvurusu için ÖSYM aday işlemleri sistemine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr

2022 SAYIŞTAY ELEME: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

'Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı' başlıklı kılavuz için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.osym.gov.tr/TR,23785/2022-sayistay-eleme-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

