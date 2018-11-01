Sayıştay tesisleri çatısındaki yangın hasara neden oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Sayıştay Dinlenme Tesisleri’nin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Manavgat’ın Çenger bölgesinde bulunan Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nin çalışanların kaldığı lojman bölümünde çatıda izolasyon döşemesi yapıldığı saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibsi yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yoğun duman nedeniyle güçlükle söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangının tadilat sırasında kullanılan spiralin çıkardığı kıvılcımlardan meydana geldiği belirtildi.

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