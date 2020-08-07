Saykodelik mantar erişimine Kanada’dan izin

Sağlık Bakanı Patty Hajdu, tıbben teşhiş edilen ve ölümcül hastalıkları olanlara, acılarını hafifletebilmeleri amacıyla Kontrollü İlaçlar ve Maddeler Yasası’na muafiyet getirdiklerini açıkladı.

Vice’ın haberine göre bu karar getirilen ilk serbestlik. Yasal olarak psilosibin kullanım iznine sahip dört hastadan biri olan Laurie Brooks yaptığı açıklamada getirilen serbestliğin ölümcül hastalar üzerinde köklü değişikliği olacağını umduğunu söyleyerek “Psilosibin kullanımı için yaptığım başvuruya izin verdikleri için Kanada Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Brooks açıklamasına “Çektiğim acının ve yaşadığım endişenin kabul edilmesinin benim için anlamı büyük. Alınan karar beni çok duygulandırdı. Umarım bu adım, tüm Kanadalıların terapi amacıyla psilosibin erişiminin önünü açar ve çektikleri acının azalmasına yardımcı olur” dedi.

Ocak ayında yayınlanan bir araştırma, bilimsel olarak psilosibin adlı mantarların uzun süreli anksiyete, depresyon ve umutsuzluğu azaltmada yardımcı olduğunu ortaya koymuştu.

Bunun yanı sıra Alzheimer hastalığı ve madde bağımlılığındaki depresyonun tedavisinde mantar kullanımına yönelik başka bilimsel araştırmalar da yapılmakta.