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Saykodelik mantar erişimine Kanada’dan izin

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Ölümcül kanser hastası Kanadalılar, acılarını hafifletmek için sihirli mantar kullanabilecek.

Saykodelik mantar erişimine Kanada’dan izin

Sağlık Bakanı Patty Hajdu, tıbben teşhiş edilen ve ölümcül hastalıkları olanlara, acılarını hafifletebilmeleri amacıyla Kontrollü İlaçlar ve Maddeler Yasası’na muafiyet getirdiklerini açıkladı.

Vice’ın haberine göre bu karar getirilen ilk serbestlik. Yasal olarak psilosibin kullanım iznine sahip dört hastadan biri olan Laurie Brooks yaptığı açıklamada getirilen serbestliğin ölümcül hastalar üzerinde köklü değişikliği olacağını umduğunu söyleyerek “Psilosibin kullanımı için yaptığım başvuruya izin verdikleri için Kanada Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Brooks açıklamasına “Çektiğim acının ve yaşadığım endişenin kabul edilmesinin benim için anlamı büyük. Alınan karar beni çok duygulandırdı. Umarım bu adım, tüm Kanadalıların terapi amacıyla psilosibin erişiminin önünü açar ve çektikleri acının azalmasına yardımcı olur” dedi.

Ocak ayında yayınlanan bir araştırma, bilimsel olarak psilosibin adlı mantarların uzun süreli anksiyete, depresyon ve umutsuzluğu azaltmada yardımcı olduğunu ortaya koymuştu.
Bunun yanı sıra Alzheimer hastalığı ve madde bağımlılığındaki depresyonun tedavisinde mantar kullanımına yönelik başka bilimsel araştırmalar da yapılmakta.

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TheraPsil adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, yaşamının sonlarında saykodeliklerin daha fazla kullanılması için kampanya yürüterek alınan kararın huzur içinde bir ölme seçeneği olmayan insanlar için büyük bir kazanç olduğunu söylüyor.

TeraPsil’in kurucusu Dr.Bruce Tobin sağlık yetkililerini kastederek “Bu kararın alınması uzun zaman alsa da, hastaların sesini duyma, ihtiyaçlarını karşılama odaklı politika değişikliği etkileyci. Psilosibin erişimi için mücadele eden cesur Kanadalılara da teşekkür etmemiz gerek” dedi.

Atılan bu büyük adıma rağmen Kanada’da terapi amaçlı olmayan sihirli mantar kullanımı hala illegal. Ancak bununla birlikte Portland, Denver, Oakland gibi ABD’nin bazı şehirlerinde sihirli mantar kullanımı da suç olmaktan çıkarıldı.

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