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Saylak, gündem olan video hakkında konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu.

Saylak, gündem olan video hakkında konuştu

AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu. Saylak, “Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum. Tek istediğim Milas’a yatırımcı bakanlarımız gelsin. Sorunlarımızı yerinde gösterelim ve kendilerinden Milas’a hizmet anlamında destek isteyelim. Bunu istemek suç mu” dedi.
AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu.
Özellikle gerek sosyal medyada gerekse bazı isimlerin kendisi hakkında sarf ettiği hakaret ve küfürlerin hatırlatılması ve video ile ilgili de yorumlar üzerine gelen sorunun ardından bir açıklama yapan Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, “Benim kavgayla, tartışmayla veya atışmalarla geçirecek zamanım yok. Ben zamanımın hepsini hizmeti nasıl yapabilirim? Nasıl vatandaşlarımın yaşam şartlarını iyiye götürebilirim? Ben ve ekibim bunları düşünüyoruz ve tüm enerjimizi de bu yönde harcıyoruz. Benim ağzımdan o şahıslar gibi kötü sözler duymayacaksınız” diyerek, çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili video hakkında da herkesin farklı düşündüğünü dile getiren Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, şunları söyledi:
“Bu videonun yayınlanmasından sonra bir grup bizleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ancak birçok vatandaşımız bu konuda duyduğu rahatsızlığı bizlere iletiyor. Rahatsızlık diyor isem videodan dolayı bana yapılan saygısızlıklardan dolayı duydukları rahatsızlık. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaret edenler var. Onları Allah’a havale ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi bunlarla kaybedecek zamanım yok.”
Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, açıklamasını şu sözleriyle sonlandırdı:
“Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum. Tek istediğim Milas’a yatırımcı bakanlarımız gelsin. Sorunlarımızı yerinde gösterelim ve kendilerinden Milas’a hizmet anlamında destek isteyelim. Bunu istemek suç mu? Milas’a hizmet etmek anlamında ne gerekirse yaparım. Yeter ki ilçeme hizmet gelsin ve vatandaşlarım refah seviyesi daha iyi bir ilçede yaşasın.”

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