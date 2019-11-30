Saylak’tan Marmaris’teki gıda zehirlenmesi hakkında açıklaması

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Marmaris’teki gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde aynı işletmeden yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşların taburcu olmasının ardından işletme ile ilgili 2019 yılı içinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çeşitli denetimlerin yapıldığı ve Eylül ayında yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 4 bin 544 TL idari yaptım cezası uygulandığı ortaya çıktı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2019 tarihinde yapılan denetimde işletmenin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunu, bir önceki ay ise idari para cezası kesildiğini açıkladı. Saylak, “Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede çıtır tavuk, pirinç pilavı, tarhana çorbası, yoğurt, ayran tüketiminden sonra vatandaşlarda zehirlenme belirtilerinin görülmesi ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünden alınan ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri hiç vakit kaybetmeden ilgili işletmeye girmiştir. 30 Kasım tarihinde saat 10.00’da ilgili işletmede denetimler yapılmış, işletme tarafından üretilen yemeklerden alınan numuneler mühürlenerek Muğla Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderilmiştir. Ayrıca Halk Sağlığı Müdürlüğüne sudan numune alınması için gerekli bildirimler yapılmıştır. Ortalama günlük 600 kişinin yemek yediği işletmede denetim ekiplerimizce en son 2 Ekim 2019 tarihinde alınan numunelerin Gıda Kontrol Laboratuvarında yaptırılan analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmıştır” dedi.