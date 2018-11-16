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Sayoc Mahkemede Suçlamaları Reddetti

16.11.2018 01:17 | Son Güncelleme

Geçen ay aralarında Demokrat Partili siyasetçilerle, film oyuncuları ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderdiği iddia edilen Cesar Sayoc çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

Sayoc Mahkemede Suçlamaları Reddetti

Geçen ay aralarında Demokrat Partili siyasetçilerle, film oyuncuları ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderdiği iddia edilen Cesar Sayoc çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Sayoc, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Hakim Jed Rakoff karşısına çıkartıldı. Mavi cezaevi üniformasıyla salona getirilen Sayoc, duruşma boyunca tek kelime konuşmadı.

Sayoc’un bombalı paket gönderdiği iddia edilen kişi ve kuruluşlar arasında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joseph Biden, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başsavcı Eric Holder, Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, Senatör Cory Booker, eski CIA Başkanı John Brennan, eski Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper, milyarder George Soros, aktör ve yönetmen Robert De Niro ve CNN’in New York merkezi var.

Federal hakim Rakoff, birçok ayrı suç işlemekten defalarca ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Sayoc’a hakkındaki 30 ayrı suçlamayı okudu.

Hakim Rakoff’un suçlamaları kabul edip etmediği sorusuna Sayoc’un yerine devlet tarafından atanan avukatı Sarah Baumgartel, “müvekkilim suçlamaları kabul etmiyor” cevabını verdi.

Hakim Rakoff’un, bir sonraki duruşmayı erken bir tarihe almak istemesine avukat Baumgartel itiraz ederek, “Bu diğer davalardan çok daha karışık biraz daha süre lazım” dedi. Hakim, Sayoc’un bir sonraki duruşmasının 15 Temmuz’da yapılmasına karar verdi.

Hangi suçlamadan ne kadar ceza alabilir?

Savcılık, Sayoc için on ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu, diğer yirmi suçlamanın her biri için 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istemişti:

Kitle imha silahı kullanmaktan beş ayrı suçlamanın her birinden ömür boyu hapis cezası
Şiddete neden olacak ‘yok edici’ maddeleri taşımak ve kullanmaktan ömür boyu hapis cezası (beş ayrı suçlama)
Eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak suçundan 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)
Eyaletler arsında tehdit oluşturmak 5 yıl hapis (beş ayrı suçlama)
Yasak olan maddeleri postaya vermek 10 yıl hapis cezası (beş ayrı suçlama)
Suç işleme amacıyla patlayıcı madde kullanmak ve bulundurmak 20 yıl hapis (beş ayrı suçlama)

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