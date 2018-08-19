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Saz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köylüleri, çayırdaki ve tarladaki otlarını imece usulü biçiyor.

Saz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlar

Suat İNCEDERE/KARS, (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köylüleri, çayırdaki ve tarladaki otlarını imece usulü biçiyor. Köylüler, verilen molalarda ise saz çalıp, türkü söyleyerek halay çekiyor.
Doğu Anadolu'nun dağlık kesiminde yaşayan çiftçiler, imece usulü çayır ve tarladaki otları tırpanla biçiyor. Sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde gün boyu tırpan sallayan köylüler, her 30 dakikada bir mola veriyor. Öğle yemeğinden sonra demledikleri çay eşliğinde sazın teline dokunan köylüler, türküler söyleyip halaylar çekiyor. Zor olanı eğlenceye dönüştüren köylüler, verilen molalarla enerji depolayıp tekrar işe koyuluyor.
Arazilerin dağlık alanda olması nedeniyle tarım aletlerinin girmediği için tırpan kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Gökmen Uzunçayır, "Traktör ve iş makinelerinin 5 saatte yaptığı işi, 4 kişi 2 günde yapabiliyoruz. Tarlada yorulunca çay molası veriyoruz. Bu molada saz çalıp, türkü söyleyerek, bazen de halay çekerek yorgunluğumuzu atıp, yeniden işe koyuluyoruz. Yıllardır tırpan kullandığımız için bizi sıcaklar çok zorluyor. Biz de bu zoru eğlenceye dönüştürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Saz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlarSaz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlarSaz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlarSaz çalıp türkü söyleyerek ot biçiyorlar

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