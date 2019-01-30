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Saz çalmayı 65’inden sonra öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye ozanlardan Gülsüm Turan ve Sebahat Çetin, saz çalmayı ve Eskişehir türkülerini sazları eşliğinde söylemeyi 65 yaşından sonra öğrendiler.Turan ve Çetin, saz çalmayı öğrenmek isteyince Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar dernek üyesi halk ozanı Arif Çayır’ı fahri olarak görevlendirdi.

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye ozanlardan Gülsüm Turan ve Sebahat Çetin, saz çalmayı ve Eskişehir türkülerini sazları eşliğinde söylemeyi 65 yaşından sonra öğrendiler.
Turan ve Çetin, saz çalmayı öğrenmek isteyince Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar dernek üyesi halk ozanı Arif Çayır’ı fahri olarak görevlendirdi. Halk Ozanı Arif Çayır da saz çalmayı öğrenmek isteyen Gülsüm Turan’a ve Sebahat Çetin’e 30 gün fahri olarak dernekte her gün kurs verdi. Kadınlar, saz çalıp bunun eşliğinde Eskişehir türkülerini söylemeyi öğrendiler.
İkisi de 65 yaşında olan Gülsüm Turan ve Sebahat Çetin, saz çalmayı öğrendiklerine çok mutlu olduklarını söyleyerek ‘’Saz çalmayı öğrenmeyi gönüllü olarak merak ettik. Türk müziği ile ilgilenmeye başladık. Bu amaçla da saz çalmayı öğrenmeye karar verdik. Halk ozanımız ve hocamız Arif Çayır bizlere fahri olarak dernekte 30 gün kurs verdi ve kurs süresince saz çalmayı ve saz çalarken Eskişehir türkülerini söylemeyi öğrendik. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Öğrenmede yaşın sınırı yoktur. Farkında olmadan yeteneklerimiz ortaya çıktı. Çaldığımız saz sayesinde bütün sıkıntılarımızdan kurtulup, dertlerimizi ve sorunlarımızı arkamıza atmasını öğrendik. Eve gittiğimde akşamları yatak odamızda saz çalarak günün yorgunluğunu ve stresini atıyoruz. Başucu kitabı gibi sazımız hep başucumuzdadır. Çok iyi geliyor. Dert, keder, stres hiçbir şey kalmıyor. Saz çalarken hiçbir şey düşünmüyoruz. Saz ve sözümüzle türküler söyleyerek usta sanatçılara taş çıkartıyoruz. Sazın tellerine vurup türkü söyleyerek günümüzü keyifli ve anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Saz çalmayı öğrenmeyi herkese tavsiye ediyoruz’’ şeklinde konuştular.

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