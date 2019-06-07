HABER

"Sazak mukallidi Türkiye'de ilk kez halkalandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde, daha önce Türkiye'de halkalanamayan ve ana vatanı Orta Asya olan "sazak mukallidi" türü kuş yakalanıp ilk kez halkalanarak doğaya salındı - KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu: "Bu çok ender ve Türkiye'de normalde olmayan bir tür. Türkiye'de ilk kez yakalandı, bilimsel olarak ölçüldü ve halkalandı"

HÜSEYİN YILDIZ - Dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halklama İstasyonunda yakalanan "sazak mukallidi" türü kuş, Türkiye'de ilk kez halkalandı.

Tuzluca ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yürütülen halkalama çalışmalarında, yeni bir kuş türüne rastlandı.

Uzmanların yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kurulan ağlarla yakalanan kuşun ana vatanı Orta Asya olan "Sazak Mukallidi" olduğu belirlendi.

Geçmişte yine Türkiye'de görülen fakat halkalanamayan sazak mukallidi, KuzeyDoğa Derneği ekibince gerekli çalışmaların yapılmasının ardından halkalanarak doğaya salındı.

KuzdeyDoğa Derneği ve Utah ile Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çok ender ve Türkiye'de normalde olmayan tür. Türkiye'de ilk kez yakalandı, bilimsel olarak ölçüldü ve halkalandı. Diğer türlere çok benzeyen tür olduğu için ölçülmesi çok önemli, görüntü olarak benzer türlerden ayırt edilmesi neredeyse imkansız." dedi.

Kuşun halkalanmasının Türkiye'nin kuş bilimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Şekercioğlu, "Bütün ölçümlerini yaptık, birçok farklı ölçüm aldık. Kanat, kuyruk, ağırlık, bacak uzunluğu, gaga genişliği gibi. Türkiye'de olmayan bir tür Hindistan ve komşu ülkelerde, Pakistan'da kışlayıp Afganistan ve Orta Asya'da üreyen tür. Bizim tahminimiz kışlayan bireylerden biri, çok fazla göç etti, normalde gideceği yeri geçti ve Iğdır'a geldi." diye konuştu.

- "Dünyanın 8 ana göç rotasından 3'ü buradan geçiyor"

Türkiye'de kuş bilimi açısından Aras Kuş Cenneti'nin sazak mukallidinin halkalanması gibi çok sayıda ilke imza attığının altını çizen Şekercioğlu, şöyle devam etti:

"Bu tür Aras Kuş Cenneti'nin 292. türü, Iğdır'ın da 331. kuş türü olarak kayda geçti. Bunlar muhteşem sayılar, Aras Kuş Cennetinde Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 60'ından fazlasını kaydettik. Türkiye'nin sadece yüzde 2'sini kaplayan Iğdır'ın genelinde de Türkiye kuş türlerinin 3'te 2'sinden fazlasını kayıt altına aldık. Dünyanın 8 ana kuş göç rotasına bakarsak bu 8 rotanın 3'ü tam üzerimizden, Aras Kuş Cenneti'nin üzerinden geçiyor."

Ana vatanı Orta Asya olan sazak mukallidi, küçük boylu ve ötleğengiller ailesinin tanımlanması en zor üyeleri arasında yer alıyor.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Kadayıfın ilk yapıldığı köyde "En tatlı festival"Kadayıfın ilk yapıldığı köyde "En tatlı festival"
Datça'dan dünyanın dört bir yanına yapboz pazarlıyorDatça'dan dünyanın dört bir yanına yapboz pazarlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ığdır kuş gözlem Sazak mukkaliti

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

O kentte su parkları doldu taştı

O kentte su parkları doldu taştı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbullular oraya akın etti

İstanbullular oraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.