Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL’lik ’keklik’ vakası

Antalya’da çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 108 bin TL karşılığında sattığı kamyonetin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Alişan, kendisini dolandıran şahısların, daha önce Mehmet Ata Ağırman adlı vatandaşın sazan balığı yedikten sonra dolandırıldığını iddia ettiği şahıslarla aynı kişiler olduğunu belirterek, “Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da ‘kekik toplayacağız’ deyip keklik manasında bulundular. Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine ‘kekik’ demişler” dedi.

Olay 21 Ekim Perşembe günü Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 2016 model kamyonetini satmak için aracını 110 bin TL’den internette satışa koydu. Alişan, bir süre sonra telefondan kendisiyle irtibata geçip aracı satın almak istediğini söyleyen M.Y. ile pazarlık yaparak 108 bin TL’ye anlaştı. İddiaya göre M.Y., kooperatiften kredi çekebilmeleri için aracın satışının Uşak’ta olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Uşak’ta M.Y. ile buluşan Faruk Alişan’a, bu sefer de aracın şasesinin alabilmek için oldukları yerde sıranın alınmadığını, Afyon’a gitmeleri gerektiğini söyledi. Ardından ikili Afyon’da notere geçti.