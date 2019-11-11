HABER

Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL’lik ’keklik’ vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalya’da çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 108 bin TL karşılığında sattığı kamyonetin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti.

Antalya’da çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 108 bin TL karşılığında sattığı kamyonetin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Alişan, kendisini dolandıran şahısların, daha önce Mehmet Ata Ağırman adlı vatandaşın sazan balığı yedikten sonra dolandırıldığını iddia ettiği şahıslarla aynı kişiler olduğunu belirterek, “Ona sazan balığı manasında bulundularsa, bana da ‘kekik toplayacağız’ deyip keklik manasında bulundular. Sadece ben değil, 10 arkadaşı daha dolandırmışlar, hepsine ‘kekik’ demişler” dedi.
Olay 21 Ekim Perşembe günü Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Faruk Alişan (52), 2016 model kamyonetini satmak için aracını 110 bin TL’den internette satışa koydu. Alişan, bir süre sonra telefondan kendisiyle irtibata geçip aracı satın almak istediğini söyleyen M.Y. ile pazarlık yaparak 108 bin TL’ye anlaştı. İddiaya göre M.Y., kooperatiften kredi çekebilmeleri için aracın satışının Uşak’ta olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Uşak’ta M.Y. ile buluşan Faruk Alişan’a, bu sefer de aracın şasesinin alabilmek için oldukları yerde sıranın alınmadığını, Afyon’a gitmeleri gerektiğini söyledi. Ardından ikili Afyon’da notere geçti.

“Kekik topluyoruz”
Kredinin çekilebilmesi için araç satışının gerçekleştirilmesi gerektiği söylenen Alişan’a, M. Y.’nin yeğeni olarak noterde tanıştırdığı İ.K.’ye kamyonetin devredileceği ve şahsın aracı dağlardan kekik toplamak için kullanacağı söylendi. Alişan, hiçbir kaparo almadan kamyonetini İ.K.’ye devretti, kamyonete binerek şasi için sıra almaya gideceğini söyleyen M.Y. de, paranın banka hesabına mesai bitmeden yatacağını ileterek noterden ayrıldı. Ardından İ.K. ise maliyeden bir evrak almaları gerektiğini, yoksa paranın yatamayacağını söyleyip Alişan’ı maliyeye götürdü. Yine iddiaya göre İ.K., maliye içerisinde izini yok ettirip olay yerinden kaçtı.

Polise gidip şikayetçi oldu
Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabiriyle paylaşan Faruk Alişan, evrak için maliyeye gittiklerinde dolandırıldığını anladığını belirterek şunları söyledi:
“Saat 2 oldu, 3 oldu para yok. Ama biz hala noterin dışında para bekliyoruz. Devrettiğim çocuk ‘evrak lazımmış’ deyip maliyeye gitmemiz gerektiğini , ardından da hesabıma paranın yatacağını söyledi. Maliyenin içinde o memura, bu memura sorarken bir baktım çocuk kaçmış. Orada anladım olayı. Tekrar notere gittiğimde satışın iptal olamayacağını söylediler. Gidip Buldan ilçesinde polise şikayetçi oldum.”

“Balıktan sazan çıkıyorsa, kekikten keklik manasını çıkardım”
Kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü şahısların, daha önce yine Antalya’da yaşayan ve aynı kişiler tarafından dolandırıldığını ileri süren Mehmet Ata Ağırman ile aynı kişiler olduğuna dikkat çeken Alişan, “Antalya’da en az 10 kişi duydum, aynı kişiler tarafından aynı hikaye ve aynı yöntemle. 10 tane arkadaşa da kekik demişler. Bize de ‘keklik’ demek istiyorlar sanırım. Arabayı, ‘kekik topluyoruz, dağlardan kekik indireceğiz’ diye satın aldılar. Dolandırıldığımı anlayınca kekiğin; keklik manasında olduğunu anladım. Arkadaş balıktan sazan manasını çıkarmışsa, ben de keklik manasını çıkardım” dedi.

“Seranın içinde 60-70 derece sıcaklıkta kazandım”
Şahıslardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Alişan, “O kişileri bir bulsam. İki defa köyüne gidip ailesiyle görüştüm. ‘Ben bu paraları seranın içinde 60-70 derece sıcaklıkta çok zor kazandım. Eğer ki, yerini bilip söylemiyorsanız Allah size yedirmesin’ dedim ama ‘bilmiyoruz’ dediler” diye konuştu.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiMSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi
Erciş'te 5 bin fidan toprakla buluştuErciş'te 5 bin fidan toprakla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.