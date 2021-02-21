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Sazan sarmalı gerçek oldu

21.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Sazan sarmalı gerçek oldu

İstanbul’da filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti.

İstanbul’da filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Dolandırıcı şahıs bir kuyumcuyu arayarak 80 bin TL değerinde altın alacağını, altınları almaya oğlunun geleceğini ve ücretini de kuyumcunun banka hesabına aktardığını söyledi. Hesabında parayı gören kuyumcu 28 adet Cumhuriyet altını ile 1 adet yarım altını dükkanına gelen kişiye teslim etti. Hesabındaki parayı çekmek istediğinde paraya bloke konulduğunu fark ederek hayatının şokunu yaşayan kuyumcu, dükkanına gelen kişinin, şahsın oğlu değil de taksici olduğunu öğrenince ikinci kez şoke oldu. Hem kuyumcuyu hem de taksiciyi kandıran dolandırıcı şahıs kıskıvrak yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanı sahibi S.P. isimli şahıs, kendisini telefonla arayan bir kişinin seksen bin lira tutarında altın almak istediğini, altınları almaya oğlunun geleceğini söyleyerek ödeme tutarını ise kuyumcunun banka hesabına aktardığını söyledi. Paranın hesabına yatırıldığını gören kuyumcu S.P. ise 28 adet Cumhuriyet altını ile 1 adet yarım altını dolandırıcı şahsın ’oğlum’ diye tanıttığı kişiye teslim etti. Satışın gerçekleşmesi sonrası bankaya giderek hesabına yatırılan parayı çekmek isteyen kuyumcu paraya bloke konulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıldığını anlayan S.P. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Oğlu değil taksi şoförü çıktı
Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde dolandırıcı şahsın kuyumcudan altınları almaya gönderdiği kişinin taksi şoförü olduğunu belirledi ve yapılan çalışmalar sonucunda taksici gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan taksi şoförü ise, kendisini telefonla arayan bir şahsın Fatih ilçesine gitmek istediğini ve Sancaktepe ilçesindeki kuyumcuda altınlarının olduğunu, gelirken onları da alıp gelmesini istediğini belirtti. Taksi şoförü de altınları belirtilen adresten alarak şüpheliye teslim ettikten sonra taksi ücretini alarak olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Taksiciden altınları alıp, hızla uzaklaştı
Taksicinin ifadeleri doğrultusunda çalışmalara devam eden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde altınları taksi şoföründen alan şahsın buluşma noktasına aracıyla geldiği ancak altınları teslim aldıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı tespit etti. Araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada bir siteden çıktığı belirlenen aracın daha önce dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.Ç. isimli şahsın eşine ait olduğu ortaya çıktı.
Çalışmaların devamında geçtiğimiz cuma günü E.Ç. ile kimliği tespit edilen diğer şüpheli M.Ç. isimli şahıslar evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan mahkemeye sevk edildi.

Para ve altınlar ele geçirildi
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde 9 adet farklı numaralara ait sim kart, 8 adet cep telefonu, 18 adet Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın, 69 bin 150 lira ve 13 bin 606 dolar ele geçirildi.

Sazan sarmalı gerçek oldu

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