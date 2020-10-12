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"Sazan sarmalı" yöntemiyle 51 vatandaşı dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Mersin’de sosyal medya üzerinden ’sazan sarmalı’ diye tabir edilen yöntemle yabancı uyruklu şahısları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak yapıldığını tespit etti.

Mersin’de sosyal medya üzerinden ’sazan sarmalı’ diye tabir edilen yöntemle yabancı uyruklu şahısları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahıs ya da şahısların Facebook adlı sosyal medya platformu üzerinden ’sazan sarmalı’ diye tabir edilen yöntemi kullanarak, yabancı uyruklu şahıslar adına açtırdıkları telefon hattından oto yedek parça siparişi aldıkları, ancak alıcı tarafından paranın verilen hesaba aktarılması üzerine 3. şahıslarda mağdur edilerek yedek parça siparişinin iptal edilerek, vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.
Ekipler, bu yöntemi kullanarak 51 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 3 kişi, Mersin ve Adana illerinde gözaltına aldı. Şahısların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hafıza kartı ve 10 adet banka kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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