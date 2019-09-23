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ŞAZİYE ERDOĞAN: ÇOK ŞÜKÜR EMEKLERİM BOŞA GİTMEDİ VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:20 | Son Güncelleme

Milli halterci Şaziye Erdoğan, “Çok şükür emeklerim boşa gitmedi, dünya şampiyonu oldum.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Milli halterci Şaziye Erdoğan, “Çok şükür emeklerim boşa gitmedi, dünya şampiyonu oldum. Benim bir de çocuğum var, yaklaşık 3 aydır ondan ayrıyım. Ondan ayrı olmamın boşa gitmesini istemiyordum. Çok şükür onu doldurduk, onun için madalya aldım" dedi.
Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Halter Milli Takımı, yurda döndü. Kadınlar 45 kiloda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Zaten altın madalya bekliyorduk. Çünkü çok iyi bir çalışma geçirdik. Altın madalya bekliyordum ama toplamda beklemiyordum açıkçası. O bana sürpriz oldu ama önemli olan zaten toplamdı benim için, dünya şampiyonluğunu o belirliyordu. Çok şükür emeklerim boşa gitmedi, dünya şampiyonu oldum. Benim bir de çocuğum var, yaklaşık 3 aydır ondan ayrıyım. Ondan ayrı olmamın boşa gitmesini istemiyordum. Çok şükür onu doldurduk, onun için madalya aldım. Çok mutluyum. Burada kadınların gücünü göstermek istemiştim ve gösterdim. İnşallah bundan sonrası ileriki müsabakalarımda olacak" diye konuştu.

“HER SPORCUNUN HAYALİ OLAN HEDEFLERE GİDECEĞİZ"
Yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan milli sporcu, “Kocaeli'de 1-1.5 haftalık bir kamp süreci geçireceğim. Ondan sonra bir turnuvam var olimpiyatlar için katılmam gereken. Oraya katılacağım, ondan sonra evime, Nevşehir'e geçeceğim ailemin, oğlumun yanına, yaklaşık 3-4 aydır ayrıyım. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Oradan sonra da olimpiyatlar. Her sporcunun hayalini kurduğu, hedeflediği yere gideceğiz Allah nasip ederse" şeklinde konuştu.

“OĞLUMDAN 3 AYDIR UZAĞIM"
Şampiyonalardan dolayı uzun süredir ailesinden uzak olduğunu dile getiren Erdoğan, “3 aydır çocuğumdan ayrıyım, bu bana çok koyuyor. Ama onun için yapıyorum, sabretmem gerekiyor. Bu yüzden bu uzaklığın boşa gitmesini istemiyordum. İnşallah bundan sonrası için de öyle olur. 3 ay benim için de oğlum için de çok uzun bir süre. Ama çok şükür boşa gitmedi bu uzaklıklar" ifadelerini kullandı.

“MADALYAMI ŞEHİTLERE ARMAĞAN EDİYORUM"
Şaziye Erdoğan, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:
“Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum. İnşallah mekanları cennet olsun. Ondan sonra bana tebriklerini gönderen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemediler, teşekkür ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şaziye Erdoğan'ın açıklamaları
- Havalimanından görüntüleri
- Sporculardan görüntüler

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