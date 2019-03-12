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"Sazlı Cazlı Sohbet: 70'li Yıllarda Türkiye"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

"Sazlı Cazlı Sohbet: 70'li Yıllarda Türkiye"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında yazar Derya Bengi ve Murat Meriç'in konuşmacı olduğu "Sazlı Cazlı Sohbet: 70'li Yıllarda Türkiye" etkinliği gerçekleştirildi.

Yapı Kredi Yayınları'ndaki etkinlikte, yazar Derya Bengi'nin "Görecek Günler Var Daha" kitabından hareketle, siyasal ve kültürel gelişmeler etkisinde 1970'li yıllar konuşuldu.

Derya Bengi, 1970'li yılları iki darbe arası olarak tanımladığını belirterek, "12 Mart 1971 Muhtırası ardından gerçekleşen siyasi olaylar, sanat ve edebiyatı ciddi anlamda etkilemiştir. Öyle ki, muhtıranın ardından başbakan olan Nihat Erim için Aşık Mahsuni Şerif 'Erim Erim Eriyesin' adıyla bir türkü söylüyor." dedi.

Bengi, 1970'li yıllarda askeriyenin birçok devlet kurumu üzerinde tahakküm kurduğuna dikkati çekerek, dönemin Kültür Bakanı Talat Halman'ın emekli asker olan TRT Genel Müdürü'nden randevu alamadığını söyledi.

- "Arabeskin temel motifi aşkın ızdırabı"

Arabesk müziğin o dönemlerde çok yaygın olduğunu aktaran Bengi, "İlk zamanlar arabesk olarak değil, minibüs, dolmuş müziği şeklinde anılıyordu. Ancak arabesk müziğin korsan kaset ticaretinin artmasında çok büyük etkisi olmuştur. Sosyolojik gerçek olarak meşhur olan bir türdü arabesk, bence başarılı da olmuştur." şeklinde konuştu.

Arabesk müzik türündeki siyasallaşma potansiyelinin 12 Eylül Darbesi'yle ortadan kalktığını vurgulayan Bengi, arabeskin temel motifinin ise aşkın ızdırabını anlatmak olduğunu dile getirdi.

Murat Meriç ise 1960'lı yıllarda gelişen akım olan Anadolu Pop müzik türünün 1970'li yıllarda azaldığına dikkati çekerek, "Artık yeni besteler ve yabancı müziklerden yapılan aranjmanların yükselişe geçtiği bir dönem başlamıştı. 70'li yılların ortaları da siyasi arenada müzikli propagandanın ilk örneklerinin görüldüğü yıllardı." dedi.

- İlk politik propaganda şarkısı: Hayat Bayram Olsa

İlk politik propaganda şarkısı olarak "Hayat Bayram Olsa" şarkısının kullanıldığını kaydeden Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cem Karaca da politik şarkılar yazıp söylemişti. Aşık Mahsuni Şerif bu anlamda hem halk türküsünü hem de siyasi sorunları harmanlayan sanatçı olarak hep karşımızdaydı.

Kıbrıs Barış Harekatı müzik piyasalarını çok hareketlendirmişti. Hem sağ görüşlü hem de sol görüşlü isimlerden hamasi besteler ortaya çıkıyor, şarkılarda Ecevit yüceltilirken Yunanlılara ise akla hayale gelmeyecek laflar ediliyordu. O dönemde TRT, Harekatla alakalı haberlerde fon olarak Ayten Alpman'ın 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını kullanmış ve şarkı tam anlamıyla patlamıştı."

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